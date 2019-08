Tschopp gibt grünes Licht für WM-Start

Die Medizin-Studentin Evelyne Tschopp will an der Judo-WM in Tokio am nächsten Montag ihr Comeback geben - nur drei Monate nach ihrem im Training erlittenen Wadenbeinbruch © KEYSTONE/PAP/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Die zweifache Judo-EM-Dritte Evelyne Tschopp (28) gibt via Facebook «grünes Licht» für ihren Start an der am Sonntag beginnenden Judo-WM in Tokio.