Tsitsipas schlägt auch Anderson

Stefanos Tsitsipas setzt seinen Lauf in Toronto fort

Stefanos Tsitsipas steht als erster Finalist am Masters-1000-Turnier in Toronto fest. Der junge Grieche setzt sich gegen Kevin Anderson nach abgewehrtem Matchball 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (9:7) durch.Für den Weltranglisten-27., der am Sonntag seinen 20.