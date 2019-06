Tückisches Finale in der Sprintetappe

Claudio Imhof sicherte sich am Sonntag an der Tour de Suisse in Langnau das Trikot des Bergpreis-Leaders. Auf dem Weg nach Murten will es der Thurgauer in der 3. Etappe verteidigen © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

An der Tour de Suisse fahren die Radprofis in der 3. Etappe vom Montag von Flamatt nach Murten. Das Teilstück ist ein Fall für die Sprinter, hat es aber in sich.