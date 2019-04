TVO-Archiv: FCSG wird Schweizermeister

Zum 20. Geburtstag steigt TVO ins Archiv und strahlt Höhepunkte der 20-jährigen Fernsehgeschichte nochmals aus. Immer am Mittwoch (zwölf Folgen ab 17. April 2019 bis zu den Sommerferien) gibt’s die Rubrik «Blick ins Archiv» mit skurrilen, lustigen oder auch mal traurigen Beiträgen, wie sie damals über den Sender gingen. Jeweils am Donnerstag (sechs Folgen ab 18. April 2019) werfen ehemalige Protagonisten in der Rubrik «Zeitzeugen» einen Blick zurück auf ein grosses Thema, worüber TVO berichtet hat.

(red.)