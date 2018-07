Über 246’000 Menschen hören täglich FM1

Besonders erfolgreich ist FM1 in seiner Kernregion, der Ostschweiz: Hier erreicht FM1 einen Marktanteil von 17,5 Prozent, ein Wert, den kein anderes Schweizer Privatradio in seinem Konzessionsgebiet ausweisen kann. Bezüglich Anzahl Hörern liegt FM1 in der Ostschweiz mittlerweile deutlich vor dem Hauptkonkurrenten SRF3. Schweizweit ist FM1 das viertbeliebteste Privatradio.

«Dass wir auch unter der komplett erneuerten Radiomessung derart erfreuliche Zahlen ausweisen dürfen, ist eine Bestätigung für unsere konsequente Programmstrategie», sagt FM1-Geschäftsführer André Moesch.

Die Radiomessung von Mediapulse basiert seit dem 1. Januar 2018 auf einem komplett erneuerten Messsystem und einem neuen Messpanel. Vergleiche mit den Zahlen früherer Jahre sind deshalb statistisch nicht zulässig.

Die Schweizer Privatradios mit den meisten Hörerinnen und Hörern sind Energy Zürich (281’330), Radio 24 (270’040) und Radio Pilatus (247’540). Letzteres gehört wie FM1 zur NZZ-Mediengruppe.

(red.)