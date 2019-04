Überraschung zum Auftakt der Tour de Romandie

Der 29-jährige Slowene setzte sich in 5:06,79 Minuten knapp vor seinem Landsmann und Vorjahressieger Primoz Roglic durch. Bester Schweizer war Tom Bohli, der als Dritter nur 71 Hundertstel auf den Sieger verlor. Der 25-Jährige Ostschweizer hatte bereits im letzten Jahr als Zweiter den Sieg im Prolog nur knapp verpasst. Stefan Küng wurde nach einem verhaltenen Start mit knapp fünf Sekunden Rückstand Siebenter.

Fortgesetzt wird die Tour am Mittwoch mit der 1. Etappe von Neuenburg nach La Chaux-de-Fonds über 168,4 km, in der die Fahrer fünf Bergpreise der 2. Kategorie zu bewältigen haben. Die Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Genf.

(SDA)