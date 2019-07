Angriff auf ukrainischer TV-Sender

Das Gebäude des ukrainischen Fernsehsenders 112 TV Channel in Kiew nach dem Beschuss. © Keystone/AP/EVGENIY MALOLETKA

Vor der Ausstrahlung eines in der Ukraine als russische Propaganda wahrgenommenen Films ist das Gebäude des Fernsehsenders 112 in Kiew mit einem Granatwerfer beschossen worden. Die Polizei stufte die Tat in der Nacht zum Samstag als Terrorakt ein.