Martin Steiger: Der Begriff ist eine komplizierte Bezeichnung dafür, dass man versuchen soll, möglichst viele andere Personen vom Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zu überzeugen. In erster Linie sind das Freunde und Familie. Es wird meist versprochen, dass man sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Das ist in der Realität häufig aber nicht so.

Wenn man so kontaktiert wird, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es nicht seriös ist. Von den Verkäufern werden gezielt Social-Media-Profile gepflegt, auf denen Erfolg simuliert wird. À la: Es ist sehr einfach, da kannst du sehr schnell Geld verdienen. Das spricht natürlich viele an. Gerade, weil die meisten im Alltag hart arbeiten müssen. Häufig wird auch mit einem glamourösen Lifestyle geworben. Ich rate hier zur Vorsicht. Seriöse Firmen spammen einen nicht über Instagram zu.

Dann sind Anfragen über Social Media also unseriös?

Ja, solche Anfragen jedenfalls. Denn es ist eher auffällig, dass man so rekrutiert. Aber es funktioniert. Darum muss man aufpassen, dass man nicht im falschen Moment erwischt wird. Man merkt teilweise erst, wenn man schon viel Geld ausgegeben und Zeit aufgewendet hat, dass es vielleicht nicht seriös ist. Deshalb lieber einen Schritt zurücktreten, alles gut anschauen und mit Google recherchieren. Das lohnt sich.

Ist es denn legal, in ein solches Business einzusteigen?

Im Grundsatz ist das nichts, was illegal ist. Aber der Schritt in die Illegalität ist schnell gemacht. Das grosse Problem ist, dass man weitere Verkäufer finden muss. Das drängt einen in eine Ecke, in der man einfach ein unangenehmer Mensch wird. Es ist nicht per se strafbar, aber andere Leute über den Tisch zu ziehen oder Familie und Freunde zu belästigen, ist sehr unsympathisch. Das kann einem das Leben schon gehörig ruinieren, ohne dass man jemals mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu tun hat.