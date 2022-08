Das wohl bekannteste etwas «andere» Glacé-Lokal im deutsch-sprachigen Raum gibt es in München. Denn «Der verrückte Eismacher» hat seinen Namen mehr als nur verdient: Von Curry-Wurst über Gin-Tonic bis hin zu Schnitzel – in diesem Laden wird alles zu Glacé verarbeitet.

Sommerzeit ist Glacézeit – doch neben den (natürlich köstlichen) Klassikern wie Vanille, Kaffee, oder Himbeere gibt es auch immer mehr aussergewöhnliche Alternativen. Auf der ganzen Welt probieren sich mutige Feinschmecker an Sorten mit Schnitzel- oder Cannabis-Kirsch-Geschmack.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Und: Die speziellen Glacé-Sorten scheinen gut anzukommen. In München gibt es bereits drei Gelaterias mit den besonderen Sorten und sie sind schon mehrmals zum besten Eisladen Deutschlands gekürt worden. Glacé aus Rollmops, Bier, gekochtem Ei, Spargel, Sauerkraut oder Mozzarella-Basilikum wird im Laden verkauft.



Auch die Kommentare auf Instagram zeigen – die Glacésorten sind vielleicht gar nicht so schlecht, wie sie auf den ersten Moment klingen. Eine Kundin schreibt zum Beispiel: «Das Schweinsbraten-Eis war mega!» Eine weitere kommentiert: «Das Fischeis war überraschend lecker.»

Kurioses aus aller Welt

Auch rund um den Erdball lassen sich experimentierfreudige Glacé-Experten allerhand skurrile Sorten einfallen. In Litauen zum Beispiel gibt es Kreationen mit geräucherter Makrele, Spinat und Estragon. In Tokio kann man ein Glacé versetzt mit Schlangenfleisch kaufen. Und wo sonst, wenn nicht in Amerika, findet man Pizza-, Cheeseburger- und Hummer-Glacé.



Redbull- und Heu-Glacé aus dem FM1-Land

Auch bei uns im FM1-Land gibt es mitunter spezielle Glacé-Sorten zu probieren. «Eine beliebte Sorte bei uns ist Redbull oder Himmelblau – ein blau gefärbtes Glacé für die Kinder», sagt Lissa Egger, die bei der Enrico Gelateria in Wil arbeitet. Auch Kaugummi oder Marshmallow hatten sie schon im Angebot. Und einmal ein Glacé mit Rüebli-Geschmack. «Das kam aber gar nicht gut an», so Egger.

Etwas traditioneller sind die Sorten in Urnäsch. «Wir probieren manchmal neue Kreationen, bleiben aber hauptsächlich bei den Klassikern», sagt Nadja Jung, Geschäftsführerin von der Gelateria in Urnäsch. Unter den 14 Sorten finde sich aber für jeden Geschmack etwas. «Bei uns ist bis jetzt alles super angekommen.» Auch das Heu-Glacé oder ein Glacé mit regionalem Schnaps sei immer schnell weg.