Es geht doch nichts über ein bisschen Grössenwahn, gepaart mit einer geballten Portion Ironie. Und wenn sich das Ganze dann noch so gut anfühlt und so schön explodiert wie bei Helldivers 2 – dann ist der ganz grosse Spass angerichtet. Und dann klingeln die Kassen beim relativ unbekannten Studio Arrowhead Games.

So muss im Spiel die Über-Erde mit all ihren planetaren Kolonien gegen Terminiden (riesige Insektenmonster) und Roboter verteidigt werden. Im Namen der «geführten Demokratie» soll ihnen der Frieden gebracht werden.

Während Genregrössen wie Call of Duty oder Battlefield in der Regel sehr ernste Angelegenheiten sind, nimmt Helldivers seinen eigenen galaktischen Krieg völlig auf die Schippe und steigert den Patriotismus amerikanischer Prägung ins Lächerliche.

Der überzeichnete Heroismus ist angelehnt an den Film Starship Troopers, an dem sich Helldivers offensichtlich orientiert. Die Helldivers stürzen sich übermotiviert in den Kampf «für die Demokratie», ein Kampf, in dem sie unweigerlich sterben werden.

Das Gameplay überzeugt

Humor alleine würde in der heutigen Spielumgebung jedoch nicht reichen, zumindest nicht zu so einem durchschlagenden Erfolg. Über 400'000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler auf Steam bringen die Server an den Rand der Leistungsfähigkeit. Helldivers übertrifft auch die Zahlen von GTA5 und ist bereits jetzt der stärkste PC-Launch von Sony.

Spielbar ist Helldivers auch auf der PS5 – und Crossplay ist möglich. Das ist der Grundstein des Konzepts: In Gruppen von bis zu vier menschlich gesteuerten Helldivers in den Krieg ziehen, Missionen absolvieren und es so richtig krachen lassen.

Das spricht viele Spieler an, genauso wie die Umsetzung. Schockwellen von Granaten oder vom Unterstützungsraumschiff fühlen sich «echt» an, der Sound ist toll, das Ganze wirkt sehr immersiv.

Helldivers 2 kam fast aus dem nichts

Wie die Zahl hinter dem Namen vermuten lässt, besteht natürlich bereits ein erster Helldivers-Teil. Der erschien vor gut neun Jahren und bewegte sich humoristisch auf der genau gleichen Ebene. Spielerisch aber nicht – man steuert dort aus der Vogelperspektive.

Helldivers wurde zwar grösstenteils positiv aufgenommen, schaffte es allerdings nie in den Gaming-Mainstream, sondern blieb ein Nischenprodukt eines kleinen Studios.

Mit gut drei Millionen verkauften Spielen ist der zweite Teil jedoch ein Riesenerfolg, den die Arrowhead Game Studios so nie voraussehen konnten. Mit rund 40 Franken handelt es sich um einen sehr günstigen Titel, verglichen mit anderen neuen Spielen.

Die Mischung macht's

Dazu bauen die Entwickler zumindest nicht zentral auf In-Game-Käufe. Zwar besteht die Möglichkeit, innerhalb des Spiels echtes Geld für Zusatzinhalte wie Waffen auszugeben – allerdings sind diese Inhalte auch erspielbar und mehr Variante als Vorteil. Auch das ist ein Unterschied zu Genrekollegen.

Diese Mischung, der Humor, das gute Gameplay, der Koop-Aspekt, der tiefe Preis und die spielerfreundliche Gestaltung machen Helldivers 2 aus. Aber der wichtigste Aspekt ist viel, viel grundsätzlicher. Es ist das Mario-Kart-Prinzip:

Es macht einfach verdammt viel Spass.