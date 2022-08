Auf Tiktok laden Nutzerinnen und Nutzer Videos mit Musik hoch. Werden dabei Rechte verletzt?

Martin Steiger: Ja, oftmals ist dies der Fall. Gerade bei Tiktok sieht man, dass viele Videos hochgeladen oder kopiert werden, die man nicht selbst aufgenommen hat. Die Videos stammen aus anderen Quellen oder von anderen Nutzern. Das ist im Normalfall nicht vom Urheberrecht gedeckt und ist daher eine Urheberrechtsverletzung.

Wird das Recht auch verletzt, wenn man die Musik auf der Plattform verwendet?

Tiktok ist auf Musik ausgelegt. Die Musik wird, davon gehe ich aus, nach Möglichkeit abgerechnet mit den Rechteinhabern. Das ist vergleichbar mit Youtube, auch wenn Tiktok noch nicht am selben Ort ist. Vom Grundsatz her ist es aber so, dass man fremde Musik oder auch fremde Videos fast nie einfach so verwenden darf. Leider.

Wem gehört die Musik, die man in Tiktok-Videos verwendet?

Wenn man alles selbst hochlädt, inklusive Musik von Künstlern, hat man im Normalfall nicht die Rechte, die Musik zu verwenden. Wenn Tiktok als Plattform die Musik selbst anbietet, dann darf man davon ausgehen, dass Tiktok in der Verantwortung steht. Tiktok muss sich selbst darum kümmern, dass die Musik korrekt lizensiert wurde. Das heisst, wenn man das Video selbst aufnimmt und Musik von Tiktok darüberlegt, sollte man fein raus sein. Wer aber bestehende Videos oder Musik nimmt und hochlädt, hat schnell einmal ein Problem.

Das ist aber nicht so oft der Fall?

Meiner Erfahrung nach gibt es beides. Ich sehe häufig, dass bestehende Videos inklusive Musik kopiert und nochmals veröffentlicht werden. Solcher «Content-Klau» ist nicht vorgesehen. Man kann bei Tiktok ja ein «Duett» (Tiktok-Funktion Anm. d. Red.) aufnehmen oder ein bestehendes Video mit einem «Repost» erneut veröffentlichen.

Kann man denn bestraft werden?

Theoretisch kann man bestraft werden. Urheberrechtsverletzungen sind strafbar in der Schweiz und in den meisten Staaten auf der Welt. In der Praxis ist es aber unwahrscheinlich, dass man bestraft wird. Es hat niemand etwas davon, wenn Tiktok-Nutzende bestraft werden und alllenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Ein viel grösseres Risiko ist, dass der Account gesperrt wird. Das sieht man immer wieder.