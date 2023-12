Ihre Erkenntnis: Es ist unglaublich schwierig, die Zuschauerinnen und Zuschauer zufrieden zu stellen. Eine schlechte letzte Folge versaut die ganze Serie – egal wie grandios sie vorher war. Zu 80 Prozent scheitert man, sagen die Zwillinge zum «Guardian». Aber: «Ganz sicher scheitert man, wenn man es allen recht machen will.» Sie hätten einen Schluss gefunden, «es fühlte sich einfach richtig an und wir ziehen das so durch».

Vom TV auf die Bühne

Wer zumindest einige dieser Figuren ausserhalb der TV-Serie «Stranger Things» sehen will, muss ins Theater gehen. In London läuft bis zum 25. August 2024 «Stranger Things: The First Shadow». Das Stück – mitentwickelt von den Duffer-Brüdern – sei ein «Zusatz» zur Fernsehserie. Es biete ein bisschen mehr Tiefe und Hintergründe rund um die vierte und fünfte TV-Staffel.