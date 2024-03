Der Verlauf und auch der Auslöser sind bei jedem unterschiedlich, so kann niemand ganz genau erklären, wie es zur Migräne kommt. «Frauen sind häufiger betroffen, da die Hormone einen grossen Einfluss haben», sagt Philipp Balcerak, Leiter der Neurologie am Kantonsspital St.Gallen. Hier geht man vom Wechselspiel der Hormone aus. Frauen im gebärfähigen Alter sind zirka dreimal häufiger von Migräne betroffen als Männer.

Der Auslöser von Migräne ist bis heute noch nicht genau bekannt. Man vermutet, dass es zu einer veränderten Gehirnaktivität kommt. In der Folge treten Funktionsstörungen der Nervenzellen auf und so erweitern und entzünden sich die Hirngefässe. Und nun wird es noch komplexer für die Wissenschaft.

Wie es zum Schmerz kommt, bleibt für die Medizin zumindest heute noch eine ungeklärte Frage. «Man weiss schon, dass es zu einem gewissen Ausmass mit den Gefässen zu tun hat. Deshalb hat man Medikamente entwickelt, die genau dort ansetzen.» Und das ist gemäss dem Neurologen die wirksamste Therapie, die es gibt. Die Behandlungsoptionen reichen von gängigen Schmerzmitteln wie Paracetamol über Triptane, die auch Begleitsymptome wie Übelkeit und Lichtempfindlichkeit bekämpfen.

Botox als Heilmittel?

Doch solche Attacken bringen trotz den Schmerzmitteln Migränepatienten an ihre Grenzen. So auch Nicole aus Wil, die vor zehn Jahren jede Woche von Migräne geplagt wurde. «Botox war meine Rettung. Seit zehn Jahren wende ich die Therapie an. Damals musste ich für die Therapie sogar bis nach Deutschland fahren.» Alle vier Monate wiederholt sie die Therapie und lebt damit seit rund zehn Jahren fast migränefrei.

«Seit ich mich für die Behandlung entschieden habe, hatte ich in den letzten zehn Jahren nur einmal Migräne oder Kopfweh.»