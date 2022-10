Die Siedler von Catan (seit 2015 nur noch «Catan») ist nach Monopoly das Erfolgreichste Brettspiel überhaupt. Nach 22 Millionen verkauften Spielen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das strategische Gesellschaftsspiel auch seinen Weg auf die Konsolen findet.

2023 soll es so weit sein. Dann kann auch auf Playstation 4 und 5, genauso wie auf den Xbox-Pendants gehandelt, besiedelt und eine Freundschaft nach der anderen zerstört werden.

Verschiedene Modi

Natürlich ist die Anzahl durch das Spiel zerstörbarer Freundschaften begrenzt. Dovetail Games bringt aber auch einen Einzelspieler-Modus – also Spiele gegen den «Computer». Auch online-Spiele gegen Catanier auf der ganzen Welt sind möglich, falsche Zurückhaltung ist also fehl am Platz.

Wobei, wenn wir ehrlich sind, sich gegenüber Freunden eben genau nicht zurückzuhalten und sie mit den Räuberkarten auszunehmen, macht doch am meisten Spass. Auch das geht, wenn man das Smartphone mit der Konsole verbindet.

Gerüchte über Catan-Film

Der Sprung auf den Bildschirm scheint Catan auch an anderer Stelle zu planen. Bereits 2017 war Sony laut Medienberichten in Verhandlungen über die Filmrechte. Danach wurde es still um die Produktion, der Status ist offiziell: in Entwicklung.

Wann eine Film- oder Serienumsetzung Tatsache werden könnte, darüber gibt es keine verlässlichen Informationen. Bei der Umsetzungsrate der Streamingdienste wäre eine Catan-Serie jedoch keine absolute Überraschung.

Immerhin steht ein Termin für das Videospiel. Es gibt auch schon einen ersten Trailer, auch wenn dieser ehrlich gesagt nach einer Low-Budget-Version des «Game of Thrones»-Intros aussieht.