Ab nun wirst du deinen Mimosa nur noch so zubereiten: Fülle Prosecco in eine Eiswürfelform ab und lasse den Prosecco über Nacht gefrieren. Fülle Orangensaft ins Glas und füge die Eiswürfel dazu. Et voilà: Dein Drink bleibt kühl und hat einen leckeren Geschmack. Unser Tipp: Das funktioniert auch super mit Bellini oder Champagner. Mit hochprozentigem Alkohol dafür nicht, da dieser in einer üblichen Tiefkühltruhe nicht gefriert.

Früchte-Eiswürfel