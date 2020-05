Das sah wohl auch Google ein. Jetzt bringen sie die verbesserte Version ihres Google Wifi auf den Markt. Das heisst Nest Wifi. Und das ist angeblich so stark, dass es dazu nur noch zwei Zugangspunkte braucht, um in grossen Wohnungen zu surfen, bis die Leitungen glühen.

Meine Wohnung ist nicht so gross. Aber sie hat neben dem Erdgeschoss noch einen ersten Stock. Und dort befindet sich mein Büro. Für das Homeoffice in letzter Zeit rege genutzt. Doch der erste Stock ist zu weit vom Internetzugang und vom Modem entfernt. Schon immer. Darum brauche ich für das Büro im ersten Stock mehrere Zugangspunkte, die das Internet via Wlan nach oben bringen.

Die Installation ist kinderleicht

Die Installation dieser Nest Wifi-Lösung ist, wie von Google gewohnt, kinderleicht. Nachdem man den Router an das Modem angeschlossen hat, braucht es nur noch die Home App von Google. Hier wird auch schon alles in wenigen Schritten erklärt. Nach gut zehn Minuten läuft das Internet. Und es läuft gut.

Nicht nur direkt am Router im Erdgeschoss läuft das Internet jetzt drei Mal schneller sondern auch im ersten Stock. Hier sprudelt das Internet praktisch genauso schnell wie direkt an der Routerquelle. Was vorher drei Zugangspunkte erledigen mussten, schaffen nun also zwei Geräte. Die Geschwindigkeit überzeugt. Doch bleibt das auch so?

Google hat etwas vergessen

Fast. Vorher aber schon der erste Aufreger. Auch im Wlan-Zeitalter gibt es Geräte, die sich nicht direkt mit dem Wlan verbinden lassen. Oder die eine erhöhte Geschwindigkeit brauchen, wodurch man sie direkt mit einem LAN-Kabel an den Router oder den Zugangspunkt anschliessen sollte. Google hat hier aber gepfuscht. Das Zweierpaket hat nur noch einen LAN-Anschluss. Den findet man nur am Router. Am Zugangspunkt wurde der weggespart. Ein Problem, da ich zwei Geräte habe, die diesen LAN-Anschluss brauchen. Das Vorgängermodell Google Wifi hatte noch bei jedem Zugangspunkt einen LAN-Anschluss.

Nest Wifi nicht kompatibel mit Google Wifi



Es fehlte mir also ein LAN-Anschluss. «Kein Problem», dachte ich mir. Ich hatte ja drei alte Google Wifi-Zugangspunkte, die ich einfach in mein neues Netzwerk mit dem Nest Wifi hängen wollte.