Mit kurzen oder langen Haaren, curvy oder schlank: Diversität und «das gewisse Etwas» war schon in den vergangenen Staffeln der Castingshow «Germany's Next Topmodel» gefragt. Dieses Jahr setzt Heidi Klum noch eins drauf. In der 17. Staffel gibt es auch jüngere und ältere Teilnehmerinnen. Um genau zu sein, ist von 18 bis 68 Jahren alles dabei.

Mutter und Tochter können also den Traum vom Modeln gemeinsam in Angriff nehmen. So wie Martina (50) und ihre Tochter Lou-Anne (18) aus Österreich. Die beiden haben es unter die 31 Kandidatinnen geschafft, die ab dem 3. Februar in der Castingshow zu sehen sind. Die älteste Teilnehmerin ist mit 68 Jahren Barbara, gefolgt von Liselotte (66). Auch eine Schweizerin ist dieses Jahr mit dabei: Emilie ist 19 Jahre alt und kommt aus Tafers im Kanton Freiburg.

Das sind die Kandidatinnen der 17. «Germany's Next Topmodel»-Staffel