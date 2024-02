Am Dienstag fand auf Schloss Windsor eine Gedenkfeier für den im vergangenen Jahr verstorbenen früheren König Konstantin II. von Griechenland statt. Royals aus aller Welt reisten dafür an, Königin Camilla (76) vertrat ihren an Krebs erkrankten Ehemann König Charles (75).

Doch in letzter Minute sagte auch Prinz William (41) seine Teilnahme ab. Aus «persönlichen Gründen» könne er nicht an der Gedenkfeier für seinen Götti dabei sein.

Seither gibt es noch mehr Gerüchte über den Gesundheitszustand von Kate (42), die Prinzessin von Wales und Ehefrau von Prinz William.