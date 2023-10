«Ich sehe die Schweissperlen der Fans»

Am Freitag, 6. Oktober, erscheint das Album «Tradition». Damit tourt Bligg durch die Schweizer Clubs. Auch in der Ostschweiz macht der Rapper Halt, am Samstag, 25. November, geht im Kulturzentrum Presswerk in Arbon ein Konzert über die Bühne. Am 2. Dezember rappt der Schweizer Musiker in der Radio Zürisee AG in Rapperswil-Jona.

Auf die Clubtour und insbesondere auf die Ostschweiz freut sich der 47-Jährige sehr. «Im Osten wissen die Fans, wie man feiert», sagt Bligg im Interview. Eine solche Tour sei auch nach 30 Jahren Musikmachen noch speziell: «Bei einer Clubtour bin ich nahe am Publikum, ich sehe die einzelnen Schweissperlen der Fans und der Vibe kocht», schwärmt der Musiker mit grosser Vorfreude.

Die Tour mit dem neuesten Album «Tradition» sei vor allem besonders: «Diese Tour ist geladen mit vielen neuen Songs». Dabei seien auch «tolle Musikerinnen und Musiker», mit denen er schon seit Jahren unterwegs sei.