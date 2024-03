Knie erklärt, dass gleich mehrere Nummern gezeigt wurden, die noch nie in der Schweiz zu sehen waren. Diese aber auch eine Herausforderung waren. Insgesamt sind etwas mehr als 300 Shows geplant, die an 23 verschiedenen Standorten stattfinden werden.

Bei der Eröffnungsvorstellung des Circus Knie am Freitagabend in Rapperswil-Jona wurden zahlreiche Acts präsentiert. Die Premiere beinhaltete Akrobatik, Feuer, Gesangseinlagen, Comedy und viele Spezialeffekte. Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei. «Es war die erste Show vor Publikum und jede weitere Show lässt uns besser werden», erklärt Ivan Knie, der zufrieden auf den ersten Abend zurückblickt. «Das Publikum war zufrieden und das macht uns glücklich», ergänzt er.

Auch der Schweizer Dustin Nicolodi sorgte als Comedian und Magier für Unterhaltung. Seine Darbietungen als «Coperlin» kamen beim Publikum besonders gut an.

Schweizer Talente trugen ebenfalls zum Programm bei. So wurden die Zuschauer den ganzen Abend durch das Comedy-Duo Pfändler mit Amstutz begleitet. Nach sieben Jahren erfolgreicher Solokarriere schlossen sich Peter Pfändler, bekannt aus dem Duo Sutter und Pfändler, und der Comedian Carlos Amstutz zusammen. Die beiden Künstler griffen auf konservative Schweizer Klischees zurück.

Für jeden etwas dabei

Die Show beinhaltete verschiedene Akrobatikelemente. Eines davon war in der Luft, als eine Gruppe aus Mexiko das Publikum mit waghalsigen Stunts über beweglichen Gerüsten ins Staunen versetzte. Die Artisten schienen förmlich zu schweben.

Des Weiteren begeisterte Ivan Knie zusammen mit seinen Geschwistern das Publikum mit einer eindrucksvollen Pferdedressur. «Ich bin so stolz auf meine kleinen Geschwister, sie haben es so toll gemacht. Für mich ist es sogar einer der schönsten Momente in der ganzen Show.»

Zusätzlich sorgte Marc Jonin, Schweizermeister im Fussball-Freestyle, für eine mitreissende Performance, indem er mit dem Ball jonglierte und akrobatische Tricks vorführte. «Als ich auf die Fläche kam, fühlte ich die Nervosität. Unter anderem, da ich erst dann sah, wie gross Knie ist.»

