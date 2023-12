Stefan Zürcher wurde 1945 geboren und wuchs in Wengen im Berner Oberland auf. Mit 19 Jahren ging der gelernte Elektromechaniker nach Toronto. Zürcher arbeitete später als Skilehrer in Aspen und Vail. 1968 wirkte er zum ersten Mal als Stuntman für Skiszenen im Bond-Streifen «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» mit. Später wechselte er zu den Bavaria-Studios in München und arbeitete unter anderem in der Produktion. Den Bond-Filmen blieb er bis heute als Location Manager treu. Zuletzt wirkte er am Bond-Film «Specter» mit. Zudem war er der erste Kamerafahrer der Lauberhornstrecke.

An die Dreharbeiten erinnert sich der Berner Oberländer gerne. «Es war ein kleines Team mit Robert Redford. So konnte man sich besser kennenlernen», sagt Zürcher. Daraus sei eine Freundschaft mit dem Hollywood-Beau entstanden: «Er kam ein paar Mal nach Wengen in die Skiferien. Ich besuchte ihn ein paar Mal in Salt Lake City. Und auch heute telefonieren wir noch ab und zu.»

Nach den Dreharbeiten zum Bond-Film wechselte Zürcher 1969 die Seite des Lauterbrunnentals und kehrte in seine Heimat Wengen zurück. Dort liefen gerade die Dreharbeiten von «Downhill Racer» mit Robert Redford und Gene Hackman. «Ihnen fehlten noch ein paar Rennsequenzen und Stürze am Lauberhorn. Da durfte ich gleich als Double von Robert Redford einspringen», erzählt Zürcher.

Zürcher blickt auf eine lange Karriere im Filmbusiness zurück: Stuntdouble, Produktionsleiter und Locationmanager war er. Dass er irgendwann mal in der Filmindustrie landen würde, davon ging Zürcher nie aus: «Ich hatte als Junger eigentlich kein Interesse an Filmen, das war so weit weg. Ich habe mich nie damit befasst.» Es sei dem Zufall zu verdanken, dass er dort landete – und seinem skifahrerischen Talent.

Zürcher hatte den richtigen Riecher. Denn in den 70er- und 80er-Jahren wanderten viele grosse Hollywood-Produktionen nach München. So beispielsweise auch der mit acht Oscars ausgezeichnete Film «Cabaret» mit Liza Minelli. Und mit ihr hat Zürcher einiges erlebt. So machten die beiden zusammen während der Dreharbeiten in Deutschland einen Ausflug auf die Hamburger Reeperbahn.

Nach den Dreharbeiten war für ihn klar, dass sein Glück in der Filmbranche liegt. Zürcher arbeitete noch ein paar Mal als Stuntdouble, merkte aber schnell, dass das nicht seine Zukunft sein kann: «Zum einen wurde ich älter und es gab ja Profis, die das besser konnten als ich. Und zum anderen werden ja nicht haufenweise Skifilme gedreht.» Zürcher wechselte darum in die Produktion. Er heuerte bei den Münchner Bavaria-Filmstudios an. Er war Produktionsleiter, Locationmanager, Safety Officer am Set oder führte Machbarkeitsstudien zu Stunts und Filmprojekten durch.

Als das Schauspiel beginnen sollte und die Akteure auf der Bühne waren, begann Liza Minelli lauthals an zu lachen. «Sie konnte einfach nicht aufhören, also brachen sie die Übung auf der Bühne ab und wollten uns rausschmeissen», erzählt Zürcher. Die Veranstalter wussten aber nicht, dass es sich bei dem Störenfried um die Hollywood-Grösse handelte. Nach einem kurzen Gespräch konnte er sie aber überzeugen, dass sie die Show zu Ende schauen dürfen. Minelli lachte nicht mehr – und die Amerikaner wussten nun, dass das Team bezüglich der Reeperbahn nicht gelogen hatte.

Der Filmproduzent öffnet nun das Nähkästchen und plaudert frei von der Leber weg. Die Film-Crew habe aus US-Amerikanern und Europäern bestanden. «Die Europäer warfen den Amis immer vor, sie seien so prüde. Ein Deutscher aus dem Team sagte mal, dass es auf der Reeperbahn Live-Sex-Shows gebe. Das glaubten die Amerikaner aber nicht. Also sagte ich kurzerhand: Wir machen einen Ausflug.» Zürcher organisierte für Minelli und Co. Sitze in der ersten Reihe für eine Show im Cabaret.

An Schlaf war nicht zu denken. «Damit ich in Bewegung blieb und nicht frieren musste, zersägte ich die Kamerastative – die waren damals zum Glück noch aus Holz – und machte ein Feuer. In einer Filmdose kochte ich mir dann Tee.» Ganze drei Stative habe er in dieser Nacht verbrannt. Am Morgen kam dann der rettende Helikopter und flog sie ins Tal. Dort gab es eine warme Dusche im Hotel, bevor am Nachmittag weitergedreht wurde.

Hastig musste das 20-köpfige Team ausgeflogen werden. «Zuerst wurden die Gebirgsuntauglichen in Sicherheit gebracht. Ich und die Bergführer blieben vorerst zurück», so Zürcher weiter. Aufgrund des schlechten Wetters konnte der Helikopter sie aber nicht mehr abholen. «Wir waren dort gefangen – ohne Ausrüstung zum Übernachten. Also begannen wir ein Iglu zu bauen, um Schutz zu haben.» Es herrschten eisige Temperaturen von etwa minus 15 Grad.

Die Wüste platt gemacht

Doch nicht nur in eisigen Höhen war Zürcher filmisch unterwegs, sondern auch in der brütend heissen Hitze der Wüste. Er war in der Westsahara auf Motivsuche für den Film «Ishtar» von Elaine May. Die Regisseurin war begeistert von der atemberaubenden Szenerie, erinnert er sich, doch etwas hat sie gestört: «Sie wollte das Gefühl von Weite und Unendlichkeit haben. Doch das ging mit den Dünen nicht. Sie wollte eine flache Wüste.» Doch in einer Wüste hat es halt vom Wind aufgetürmte Dünen.

May sagte, dass sie dies verstehe, aber dennoch bestand sie darauf, dass die Wüste flach sein müsse. «Also habe ich den Auftrag erhalten, während zweier Monate einen Quadratkilometer Wüste mit grossen Baggern zu ebenen», so der Produzent und fügt an: «Die Einheimischen hätten mich vermutlich am liebsten in ein Heim eingeliefert. Für sie war das unverständlich.» Der Aufwand wurde allerdings nicht belohnt, der Film floppte in den Kinos.

Mit Pistenfahrzeug abgetaucht

Zürcher war an vielen Filmen beteiligt, war aber auch immer Teil der sogenannten «Bond-Familie». Also immer, wenn 007 im Schnee unterwegs war, war Zürcher mit von der Partie. So auch beim Bond-Film «Der Hauch des Todes».