Es ist nicht der erste Jury-Job, den DJ Antoine im TV übernimmt. Bereits war er Juror im 3+ Castingformat «The Voice of Switzerland». Nun kann DJ Antoine seine Schlagfertigkeit bei der TV24-Gründershow «Die Höhle des Löwen» erneut unter Beweis stellen.

Selber Unternehmer mit zehn Mitarbeitern, sagt der 44-jährige Sissacher: «Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Und investiere auch gerne in innovative Konzepte und Startups.»



DJ Antoine ist nicht nur als Hitproduzent in der Musikbranche erfolgreich: Er gründete 2016 auch eine Lifestyle Marke, die ein ganzes Portfolio an Luxusgütern produziert und vertreibt.