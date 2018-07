Unveränderte Erwerbslosenquote der Frauen

Zwei Frauen im Büro: Die Erwerbslosenquote bei den Frauen hat sich trotz Boom auf dem Arbeitsmarkt kaum verändert (Symbolbild). © KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

In den letzten fünf Jahren ist die Schweizer Arbeitswelt weiblicher geworden. Weil vermehrt Frauen wieder in die Arbeitswelt eingestiegen sind, hat sich ihr Anteil am Schweizer Arbeitsmarkt erhöht. Gleichzeitig ist jedoch auch der Anteil der Frauen bei den Erwerbslosen gestiegen.