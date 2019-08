US-Open-Start von Osaka fraglich

Naomi Osaka musste sich am Knie behandeln lassen, ehe sie zwei Punkte später aufgab © KEYSTONE/AP The Cincinnati Enquirer/KAREEM ELGAZZAR

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka muss am WTA-Turnier in Cincinnati ihren Viertelfinal gegen die Amerikanerin Sofia Kenin beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 wegen einer Knieverletzung aufgeben.Der Start der 21-jährigen Japanerin am in gut einer Woche beginnenden US Open ist fraglich.