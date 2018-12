Trump kommt ans WEF 2019

US-Präsident Donald Trump während seines Besuchs beim WEF 2018 in Davos. © Keystone/AP/Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump nimmt im Januar 2019 erneut am World Economic Forum (WEF) in Davos teil. Dies gab Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag laut der Nachrichtenagentur AP in Washington bekannt.