USA und Niederlande bleiben makellos

Hoch überlegen: Lindsey Horan brachte die USA gegen Schweden in Führung

Die Fussballerinnen der Niederlande, die in den Playoffs die Schweiz ausgeschaltet haben, und der USA behalten auch am letzten Tag der WM in Frankreich ihre reine Weste.Die Europameister gewannen im Duell um den Sieg in ihrer Gruppe 2:1 gegen Kanada, die Titelverteidiger 2:0 gegen Schweden.