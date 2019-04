Velounfall: Rega fliegt 28-Jährige ins Spital

Die Rennvelofahrerin war am Montag kurz nach 14.35 Uhr auf der Hölzlisbergstrasse von Appenzell in Richtung Eichberg unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Strasse ab und fuhr trotz Vollbremsung über ein Betonelement, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die Frau stürzte eine Böschung hinunter und blieb verletzt liegen. Das Velo rutschte von der Böschung auf die Strasse und traf ein fünfjähriges Mädchen, das die Hölzlisbergstrasse hinauflief. «Dieses erlitt eine Prellung am Bein», schreibt die Polizei.

Die unbestimmt verletzte Velofahrerin wurde von einem Notarzt und einem Rettungsteam erstbetreut und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen. Am Rennvelo der 28-Jährigen entstand Sachschaden von rund 2000 Franken.

(Kapo SG/red.)