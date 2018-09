Vespas, Sport und etwas für die Umwelt

Weihern Openair 🎵

Wenn sich Dreilinden in ein kleines Musikfestival verwandeln, strömen die St.Galler in Scharen in das Naherholungsgebiet. Dieses Jahr treten unter anderem Danitsa, Dodo und Dachs auf. Versorgen können sich die Festivalbesucher mit Risotto oder Feinem vom Grill. Tickets gibt es hier.

Schweizer Meisterschaften im Taekwondo 🥋

Am Samstag und Sonntag kommt das Who-is-who der Taekwondo-Szene in die Markthalle nach Wattwil zu den Schweizer Meisterschaften. Neben dem Nationalkader werden 400 weitere Kämpferinnen und Kämpfer erwartet.

«RhineCleanUp»-Tag 🌊

Jährlich gelangt über eine Tonne Müll vom Rhein in unsere Meere. Das Ziel des «RhineCleanUp»-Tages: das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung zu säubern. Chur und Berlingen nehmen daran teil. Wenn du auch mithelfen möchtest, kannst du dich hier anmelden.

Eröffnung der St.Galler Boulderhalle 🧗‍♀️

Die grösste Boulderhalle der Ostschweiz feiert am Samstag in St.Gallen Eröffnung. Ab 10 Uhr ist die Boulderlounge für alle Interessierten offen.

Herbst- und Erntefest 🍂

Am Samstag findet das Herbst- und Erntefest in der Altstadt von Frauenfeld statt. Es stehen Marktstände mit regionalen Produkten und Spezialitäten bereit. Für die Kids gibt es Attraktionen wie Strohballen-Werfen oder Kinder-Schminken.

Vespa Treff Rorschach 🛵

Vespas und «Italianità» – die grosse Leidenschaften des Vespa-Clubs Rorschach. Wer die coolen «Chläpf» anschauen möchte, kann dies am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Kabisplatz in Rorschach tun. Für Unterhaltung und Verpflegung ist auch gesorgt.

Oldtimerausstellung in St.Margrethen 🚗

Auch in St.Margrethen dreht sich am Sonntag alles um Motoren. Das Treffen für Oldtimer am Dreiländereck findet dieses Jahr von 9 bis 17 Uhr beim Rheinpark statt.

K+ in Wil ✍

Die Grossregion Wil verwandelt sich dieses Wochenende wieder in eine Kunsthochburg. An neun verschiedenen Orten gibt es Kunst, Kultur und Genüsse für Augen und Gaumen.

Metzgete 🥩

Blut- und Leberwürste, Speck und «Leberli»: Die Metzgete-Saison steht in den Startlöchern. Unter anderem lädt das Restaurant «Ilge» in Teufen dieses Wochenende zur traditionellen Metzgete.

