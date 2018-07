Viel Heimat an der Rhema 2019

Das Leitthema an der Rhema 2019 lautet «Heimat – Wohnen – Leben!». Nachdem «Emotionen pur!» (2017) und «Handwerk – Leidenschaft – Fleiss» (2018) im Mittelpunkt standen, möchten die Veranstalter an der Rhema 2019 die Region Rheintal mit ihren verschiedenen Facetten und als Lebensraum aufgreifen und thematisieren.

Möbel und Wohnaccessoires

«Wie dieses Thema konkret umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen. Wir sind gerade daran, einige Sonderschauen auszuarbeiten», sagt Simon Büchel, Messeleiter der Rhema. Aussteller mit Wohnaccessoires, Möbel und Produkten zum Innenausbau stehen dabei im 2019 besonders im Fokus.

Rheintal im Fokus

«Wir wollen Dinge herausheben, die unser Wohlfühlleben im Rheintal ausmachen. Die Vereinslandschaft wird dabei sicher thematisiert, wie auch der Sport in Form des Sportdialogs, der sich in den letzten zwei Messen bewährt hat», so Büchel. «Wir wollen die hohe Lebensqualität im Rheintal zeigen.»

Zudem wolle man identitätsstiftend sein. «Die Rhema soll im Rheintal als Institution gefestigt werden. Jeder Rheintaler soll sich bei uns wohl fühlen.»

Kleines Jubiläum

Die Rhema findet bereits zum fünften Mal unter der neuen Leitung statt, was als kleines Jubiläum gefeiert wird. Natürlich wird die Messe wie immer von verschiedenen Tagungen und Sideevents begleitet. Auch der «Gwerblertag» und der «Family Day» für Jung und Alt bilden Teil des Programms der Rhema 2019.

Die Messe findet 2019 vom Mittwoch, 1. Mai, bis Sonntag, 5. Mai 2019, auf der Allmend in Altstätten statt. Der Auftakt in Form eines wilden Partywochenendes ist wie immer am Wochenende davor, also am 26. und 27. April. Wer Interesse an einem Messestand hat, kann diesen ab sofort unter www.rhema.ch buchen.

(red.)