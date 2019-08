Viviani folgt als Strassen-Europameister auf Landsmann Trentin

Viviani, der Bahn-Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro (im Omnium) feierte in den Niederlanden bereits seinen neunten Saisonsieg. Unter anderem triumphierte Viviani heuer auch schon in einer Etappe der Tour de France (in Nancy), in zwei Teilstücken der Tour de Suisse (in Arlesheim und Einsiedeln) sowie erst vor einer Woche beim World-Tour-Eintagesrennen in London.

Bronze ging in Alkmaar mit acht Sekunden Rückstand an den deutschen Sprinter Pascal Ackermann. Eine erste Verfolgergruppe, die vom ehemaligen Europameister Alexander Kristoff aus Norwegen gemeistert wurde, erreichte das Ziel mit 33 Sekunden Rückstand.

Von den sechs gestarteten Schweizern vermochte sich keiner in den ersten zehn zu klassieren.

(SDA)