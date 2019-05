Vorjahres-Halbfinalist Cecchinato schon out

Marco Cecchinato kassierte in diesem Jahr in Paris eine bittere und unerwartete Erstrunden-Niederlage © KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

Im letzten Jahr war der Sizilianer Marco Cecchinato einer der grossen Attraktion von Roland Garros gewesen. Diesmal scheitert er schon in der 1. Runde am 37-jährigen Franzosen Nicolas Mahut.Cecchinato war 2018 bis in den Halbfinal vorgestossen und hatte als Weltranglisten-72.