Helikopter soll Waldbrand löschen

Feuer und Rauch: Nach einem Blitzeinschlag brennt im Misox ein Waldstück. © Kapo Graubünden

Seit einem Blitzeinschlag am Mittwochabend steht ein Wald im Bündner Südtal Misox in Brand. Dieser hat sich am Freitag durch den Wind ausgedehnt. Die Feuerwehr versucht nun, die Flammen per Helikopter zu löschen.