Seiltanz zwischen Wolkenkratzern von New York

Die Artistin Lijana Wallenda hat am Sonntag in New York einen Seiltanz in schwindelerregender Höhe aufgeführt. Sie überquerte zusammen mit ihrem Bruder auf einem zwischen zwei Wolkenkratern aufgespannten Seil fünf Häuserblocks auf der Höhe des 25. Stockwerks. © KEYSTONE/FR171701 AP/JASON SZENES

Vor zahlreichen Zuschauern haben die Geschwister Nik und Lijana Wallenda aus der berühmten Artistenfamilie «Flying Wallendas» (Die fliegenden Wallendas) am Sonntag in New York einen Seiltanz in schwindelerregender Höhe aufgeführt.