Wawrinka und Laaksonen im Vormarsch

Machen in der Weltrangliste Boden gut: Rotterdam-Sieger Gaël Monfils und sein Finalgegner Stan Wawrinka

Dank dem Finaleinzug am ATP-Turnier in Rotterdam und den gewonnenen 300 Ranglistenpunkten verbessert sich Stan Wawrinka im ATP Ranking um 27 Plätze. Wawrinka, die frühere Weltnummer 3, wird in der am Montag veröffentlichen Weltrangliste an 41. Position geführt.