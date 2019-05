Wer wurde ebenfalls betrogen?

Anfangs Mai hat die Kantonspolizei St.Gallen einne 33-jährigen Mazedonier in Wil verhaftet. Der Mann soll seit anfangs Jahr in Wil und Umgebung mehrere Betrugsdelikte begangen haben. Dabei ging er jeweils zu den Geschädigten nach Hause und sprach von einer Notlage. So kam er zu grösseren Bargeldbeträgen.

Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat eine Untersuchung eröffnet. Die Behörden prüfen nun, ob der Mann noch weitere Geschädigte geprellt hat. Betroffene Personen sollen sich bis 24. Mai bei der Polizei melden (058-229-79-79).

(Kapo SG/red.)