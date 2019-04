Martin Rubin kann mit Wacker Thun auf den Halbfinal-Einzug hoffen © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Wacker Thun glückt in den Playoff-Viertelfinals ein wichtiger Auswärtssieg. Dank dem 31:24 bei Suhr Aarau kann der Titelverteidiger am Dienstag den Halbfinal-Einzug perfekt machen. Thun, das die Finalrunde auf dem letzten Platz beendet hatte, liegt in der Best-of-5-Serie mit 2:1 Siegen in Front.