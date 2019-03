Windisch wird Überraschungs-Weltmeister im Massenstart

Dominik Windisch konsultiert die Windfähnchen, bevor er das Gewehr in den Anschlag nimmt. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/ANDERS WIKLUND

Der Italiener Dominik Windisch holt zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Östersund überraschend Gold im Massenstart.Der 29-Jährige stiess in einem durch Windböen beeinträchtigten Wettkampf im letzten Schiessen von Position 13 noch an die Spitze vor.