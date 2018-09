In diesem Bachbett in der Region von Bonatchiesse bei Fionnay VS fand ein Mann den toten Wingsuit-Piloten. © Kantonspolizei Wallis

In den Walliser Alpen ist am Mittwoch ein Wingsuit-Pilot tödlich verunglückt. Ein Mann fand den Toten in einem Bachbett in der Region von Bonatchiesse bei Fionnay VS auf einer Höhe von 2100 Metern.