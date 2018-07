«Wir sind mit viel Herzblut dabei»

Herr Kollegger, der Testbetrieb des Busses von Chur zum Flughafen Zürich nachts und am frühen Morgen wird bis zum Herbst verlängert. Wie kommt es dazu?

Ralf Kollegger: Wir bekamen viele positive Rückmeldungen, deshalb haben wir uns entschieden, den Testbetrieb zu verlängern. Jetzt kann man während der Herbstferien auch ganz früh an den Flughafen fahren mit dem Bus, so dass man schon um 5 Uhr morgens zum Check-in kann. Wir wollen dies über den Herbst weiterziehen, damit wir ein fundiertes Urteil fällen können.

Wird das Netz bei dieser guten Rückmeldung noch weiter ausgebaut?

Wir sind diesbezüglich sehr offen. Wir könnten uns gut vorstellen, beispielsweise Sargans als Station einzubauen, um einen Anschluss an das St.Galler Rheintal zu haben. Momentan ist dies jedoch nicht möglich.

Blick in die Zukunft: Wenn es weiterhin so gut läuft, wird die Busverbindung ein fixes Angebot oder werden die Busse nur während der Hauptsaison verkehren?

Das werden wir Ende Oktober nach Ende der Testphase definitiv entscheiden. Unser Ziel wäre schon, dass wir ein verlängerter Arm des öV werden und diese Verbindung permanent anbieten können.

Wie haben sie auf das Angebot aufmerksam gemacht?

Wir haben die üblichen Kanäle betätigt. Wir haben beispielsweise Flyer in Haushalten in der gesamten Region verteilt und wir sind auf Reisebüros zugegangen. Und wir haben vor allem auch online viel Information verbreitet.

Es klingt so, als würde ihnen dieses Projekt persönlich sehr am Herzen liegen. Ist das so?

Ja, das kann man so sagen. Ich habe selber sehr grosse Freude an diesem Bus. Vielleicht liegt es auch an einer persönlichen Erfahrung: Ich war letztes Jahr im Oktober selber am Flughafen um 6 Uhr morgens und dachte noch vor Ankunft: ‘Um 6 Uhr morgens ist bestimmt niemand am Flughafen.’ Doch vor Ort wurde mir klar, dass die erste Abreisewelle schon voll in Gange ist und viele Leute schon abreisen.

Wir in Chur sind etwas weiter weg vom Flughafen und deshalb benachteiligt. Wir müssen immer mit dem Auto früh losfahren oder im Hotel übernachten. Mit diesem Flugbus könnten wir eine Lanze brechen und den Leuten die Reise bequemer gestalten. Und dafür arbeiten wir mit viel Herzblut.

(red.)