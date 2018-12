Wissenschaftliche Nobelpreise übergeben

Die Übergabe der Nobelpreise fand am Montag in Stockholm statt. EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL

In Stockholm sind am Montag die Nobelpreise für Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaftswissenschaften übergeben worden. In seiner Eröffnungsrede in der Stockholmer Konzerthalle betonte Carl-Henrik Heldin von der Nobelstiftung die Nähe von Politik und Wissenschaft.