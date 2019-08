Wurde ein 51-Jähriger umgebracht?

Familienangehörige haben den 51-jährigen Mann aus Gaienhofen, auf der deutschen Bodensee-Seite, Anfang Juni bei der Polizei als vermisst gemeldet. Diese stellte umfangreiche Nachforschungen am Wohnort des Mannes und in dessen Umfeld an, da das Verschwinden für die Angehörigen plötzlich und unerklärlich war.

Zwischenzeitlich verdichteten sich während den Ermittlungsarbeiten die Hinweise, dass der Mann getötet wurde. Aufgrunddessen hat die Polizei am Samstag zwei Personen aus dem Umfeld des Mannes verhaftet. Der Haftrichter hat für beide Personen Untersuchungshaft angeordnet. Wo das potentielle Opfer ist, ist weiterhin nicht bekannt.

