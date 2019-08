Xhaka: 100. Premier-League-Auftritt als Captain

Granit Xhaka startete als Captain in die Saison © KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS

Granit Xhaka startet als Captain in seine vierte Saison bei Arsenal. Der Schweizer Internationale führt die Londoner zum 1:0 in Newcastle.Drei Jahre nach seinem ersten Match in der Premier League kam Xhaka am Sonntagnachmittag zu seinem 100. Einsatz in der englischen Liga.