Zahlreiche Millionenverkäufe am Preview-Tag der Art Basel

Ob dieser Picasso einen Käufer gefunden hat, ist nicht bekannt. Nicht alle Galerien an der Art Basel kommunizieren ihre Verkäufe. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

An der Art Basel wurden bereits am ersten Tag gegen 40 Millionenverkäufe getätigt. Diese teilte die Messe am Dienstagabend mit. Auf der Liste der Top-Seller befinden sich auch zwei Schweizer Galerien.