In Indien hat es bei Unwettern zahlreiche Todesopfer gegeben. © KEYSTONE/EPA/PRAKASH ELAMAKKARA

Bei Überschwemmungen sind im südindischen Bundesstaat Kerala mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen würden noch vermisst, meldete die «Times of India» am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.