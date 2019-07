Zehntausende beobachten Sonnenfinsternis in Südamerika

Auch Kinder in Chile testen Feldstecher, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. © KEYSTONE/AP/ESTEBAN FELIX

Eine Sonnenfinsternis hat den Himmel über Südamerika verdunkelt. Zahlreiche Menschen in Chile beobachteten am Dienstagnachmittag (Ortszeit), wie sich der Mond langsam vor die Sonne schob.Das Himmelsspektakel war zunächst in der Stadt La Serena an der chilenischen Pazifikküste zu sehen.