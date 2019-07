Zehntausende protestieren in Algerien gegen Übergangsregierung

Am algerischen Unabhängigkeitstag haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Führungselite protestiert. In der Hauptstadt Algier versammelten sich die Demonstranten zunächst wie üblich vor der Hauptpost. (Bild vom 28. Juni) © KEYSTONE/AP/TOUFIK DOUDOU

Am algerischen Unabhängigkeitstag sind am Freitag in Algerien erneut Zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen die Übergangsregierung zu protestieren. Es ist bereits der 20. Freitag in Folge, an dem es im ganzen Land zu Massenprotesten kommt.