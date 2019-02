ZSC Lions gewinnen dank zwei späten Toren von Simon Bodenmann

Simon Bodenmann schiesst mit zwei Toren in den letzten zwei Minuten die ZSC Lions zum bedeutsamen 4:2-Auswärtssieg in Biel © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die ZSC Lions feiern im Kampf um die Playoffs einen eminent wichtigen Sieg. Nach vier Niederlagen siegen sie in Biel 4:2. Simon Bodenmann zeichnete sich bei den Gästen als Doppeltorschütze aus.Die Schlussphase hatte es in sich. Toni Rajala glich in der 58.