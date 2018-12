Zurich Insurance schlägt Jasmin Staiblin zur Wahl in VR vor

Hat nach ihrem Rücktritt bei Alpiq neue Pläne: Jasmin Staiblin (Archivbild). © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Versicherungskonzern Zurich schlägt Jasmin Staiblin zur Wahl in den Verwaltungsrat der Gruppe vor. Die Wahl findet an der Generalversammlung am 3. April 2019 statt.Gleichzeitig teilte die Gruppe am Freitag mit, dass sich David Nish nicht zur Wiederwahl stellt.