Zurück zum Mond und noch weiter

Auch mit 89 lässt der Mond ihn nicht los: Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, präsentierte am Starmus-Festival die Pläne der Nasa für weitere Mond-Missionen. Und seine eigenen Ideen dazu. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Buzz Aldrin mischt noch immer kräftig in den Plänen für Mond-Missionen mit: Am Starmus-Festival in Dübendorf ZH stellte der Apollo-11-Astronaut die Pläne der Nasa für das Artemis-Programm vor. Der Blick geht dabei viel weiter ins All: zum Mars.