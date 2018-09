Gestern Freitag um 17.25 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer in Begleitung eines Beifahrers auf der Hauptstrasse von Degersheim in Richtung Herisau. In der Rechtskurve nach der Kantonsgrenze geriet der Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Die Unfallbeteiligten begaben sich selbständig in medizinische Behandlung. Die beiden Personenwagen erlitten Totalschaden und mussten geborgen werden.

(red.)